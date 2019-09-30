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30 сентября • обновлено в 07:47
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Пьяные подростки напали на мужчину с сыном в Днепре

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Вечером 29 сентября в Днепре несколько пьяных подростков напали на мужчину с сыном после словесной перепалки.

Конфликт произошел на остановке возле цветочного рынка на улице калиновой и резко перешел в поножовщину. Об этом сообщает Информатор.

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Пьяные подростки напали на мужчину с сыном в Днепре

Пьяные подростки напали на мужчину с сыном в Днепре

Delfi

Известно, что все ссора между молодыми парнями и мужчиной с сыном произошла около 23:00. Последние, обороняясь, ударили ножом в руку одного из подростков.

Полиция задержала участников конфликта. Приехавшие на место медики оказали раненому парню первую помощь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области 77-летний мужчина выстрелил из травматического оружия себе в голову в городском парке.

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Место
Украина Днепр
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