Вечером 29 сентября в Днепре несколько пьяных подростков напали на мужчину с сыном после словесной перепалки.

Конфликт произошел на остановке возле цветочного рынка на улице калиновой и резко перешел в поножовщину. Об этом сообщает Информатор.

Пьяные подростки напали на мужчину с сыном в Днепре Delfi

Известно, что все ссора между молодыми парнями и мужчиной с сыном произошла около 23:00. Последние, обороняясь, ударили ножом в руку одного из подростков.

Полиция задержала участников конфликта. Приехавшие на место медики оказали раненому парню первую помощь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области 77-летний мужчина выстрелил из травматического оружия себе в голову в городском парке.

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