Прыгал по машинам: в Днепре хулигана выбросило на проезжую часть. Видеофакт

В Днепре 3 октября неизвестный решил "зайцем" проехаться в кузове эвакуатора.

На красном свете светофора молодой человек запрыгнул на автомобиль, однако не удержался и упал на проезжую часть. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Е****тый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре хулигана выбросило на проезжую часть 1GAI.ru

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Так, парня на полной скорости сбросило под колеса едущих позади автомобилей. Скорее всего, водитель эвакуатора не заметил незваного пассажира, поэтому продолжил движение. Шоферу автомобиля, который следовал за эвакуатором, удалось быстро сманеврировать на соседнюю полосу и избежать наезда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полуголый мужчина устроил дебош. Днепрянин молился на коленях и просил воды, чтобы принять "таблетку для продолжения рода". Во время задержания мужчина просил помощи у прохожих и выкрикивал невнятные фразы.

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