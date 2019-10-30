Проткнула ножом: под Днепром женщина зверски убила сожителя

В Покрове Днепропетровской области полицейские задержали женщину, которая нанесла сожителю смертельное ножевое ранение.

Установлено, что женщина уже отбывала наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

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Сообщение о смерти мужчины поступило в Покровское отделение полиции от медиков 28 октября около 20 часов. Полицейские выехали на место и выяснили, что между сожителями возникла бытовая ссора, во время которой 40-летняя женщина вонзила нож в ногу 41-летнему мужчине. От полученного ранения потерпевший скончался.

Следственным отделом начато досудебное расследование, решается вопрос о сообщении женщине подозрения по ч. 2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Сейчас женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

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