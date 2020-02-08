Протащил несколько метров: в Днепре трамвай протаранил автомобиль ВАЗ. Фото

В субботу, 8 февраля, в Днепре в районе перекрестка проспекта Мира и Вольного переулка столкнулись ВАЗ-21099 и трамвай № 19.

В результате аварии движение электротранспорта временно заблокировано. Об этом сообщил Информатор.

Водитель автомобиля выехал на перекресток, но не уступил дорогу трамваю, который только отъехал от остановки. Трамвай протащил автомобиль несколько метров.

Происшествие обошлось без пострадавших. Водитель автомобиля отделался лишь испугом, как и часть пассажиров, которые находились в трамвае.

ВАЗ получил серьезные повреждения — его левый бок смяло от удара, а правая задняя дверь деформировалась в результате столкновения с ограждением.

Трамвай протаранил ВАЗ Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на улице Сергея Ефремова столкнулись три автомобиля — Toyota, Daewoo и Mercedes. По словам участников ДТП, девушка, которая управляла автомобилем Mercedes, была пьяна и скрылась с места аварии.

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