Главная Новости
30 января • обновлено в 14:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Протаранил на перекрестке: жуткое ДТП с ребенком в Днепре попало на видео

1.3т
Читать материал на украинском

В четверг, 30 января, в Днепре на пересечении проспектов Александра Поля и Филиппа Орлика столкнулись ВАЗ и Chevrolet.

В результате аварии пострадал водитель первого авто, также в машине находился пассажир с маленьким ребенком, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам водителя Chevrolet, он двигался вниз по проспекту Поля на зеленый сигнал светофора, когда с проспекта Орлика выехал автомобиль ВАЗ.

Новости
Лежали на полу в "АТБ": в Кривом Роге мужчина нашел и вернул 10 тысяч долларов
ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

"Я попытался сдать влево, но водитель ВАЗ меня не видел и продолжал ехать прямо. Я ехал на зеленый, у меня оставалось еще около 15 секунд времени. У меня выхода не было, и я въехал прямо в него", – рассказал водитель Chevrolet.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

На месте происшествия работали полиция и медики. Обстоятельства столкновения установит следователь по ДТП.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Момент столкновения зафиксировала камера:

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 29 января, на Криворожском шоссе под Днепром произошло сразу три ДТП, где столкнулись семь автомобилей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги