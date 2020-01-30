Протаранил на перекрестке: жуткое ДТП с ребенком в Днепре попало на видео

В четверг, 30 января, в Днепре на пересечении проспектов Александра Поля и Филиппа Орлика столкнулись ВАЗ и Chevrolet.

В результате аварии пострадал водитель первого авто, также в машине находился пассажир с маленьким ребенком, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам водителя Chevrolet, он двигался вниз по проспекту Поля на зеленый сигнал светофора, когда с проспекта Орлика выехал автомобиль ВАЗ.

ДТП в Днепре Информатор

"Я попытался сдать влево, но водитель ВАЗ меня не видел и продолжал ехать прямо. Я ехал на зеленый, у меня оставалось еще около 15 секунд времени. У меня выхода не было, и я въехал прямо в него", – рассказал водитель Chevrolet.

ДТП в Днепре Информатор

На месте происшествия работали полиция и медики. Обстоятельства столкновения установит следователь по ДТП.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Момент столкновения зафиксировала камера:

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 29 января, на Криворожском шоссе под Днепром произошло сразу три ДТП, где столкнулись семь автомобилей.

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