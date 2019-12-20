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20 декабря • обновлено в 07:24
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Протаранил авто с ребенком: на выезде из Днепра произошло жуткое ДТП

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Вечером 19 декабря на выезде из Днепра произошло тройное ДТП с пострадавшими.

Автомобили Nissan, Mitsubishi и Toyota столкнулись на светофоре. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, Mitsubishi стоял на светофоре, когда его протаранил автомобиль Nissan. В результате первого выкинуло на встречную полосу движения и он задел Toyota.

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ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Известно, что в автомобиле Mitsubishi ехала семья с ребенком. Всех троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства аварии начали устанавливать правоохранители.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

 

 

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром произошло жуткое ДТП с пострадавшими. По пути в Кривой Рог водитель не справился с управлением и слетел с дороги.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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