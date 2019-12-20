Протаранил авто с ребенком: на выезде из Днепра произошло жуткое ДТП

Вечером 19 декабря на выезде из Днепра произошло тройное ДТП с пострадавшими.
Автомобили Nissan, Mitsubishi и Toyota столкнулись на светофоре. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
По предварительной информации, Mitsubishi стоял на светофоре, когда его протаранил автомобиль Nissan. В результате первого выкинуло на встречную полосу движения и он задел Toyota.
ДТП в Днепре
Информатор
Известно, что в автомобиле Mitsubishi ехала семья с ребенком. Всех троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства аварии начали устанавливать правоохранители.
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром произошло жуткое ДТП с пострадавшими. По пути в Кривой Рог водитель не справился с управлением и слетел с дороги.
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