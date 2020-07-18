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Просила еды: в Днепре женщина изрезала ножом бабушку. Фото 18+

Алина Рашевская
Происшествия
1,0 т.
Просила еды: в Днепре женщина изрезала ножом бабушку. Фото 18+

В Днепре женщина изрезала ножом бабушку. www.1obl.ru

В субботу, 18 июля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого 32-летняя местная жительница набросилась с ножом на пожилую женщину.

Пенсионерка подверглась нападению в собственной квартире, куда злоумышленница пришла просить еды. В один момент она достала нож и изрезала знакомую, после чего украла у нее тысячу гривен и скрылась, сообщает "Днепр оперативный". Внимание! Фото 18+

Полученные ранения не были для пострадавшей смертельными. Она самостоятельно обратилась за помощью к соседке, которая вызвала медиков и сообщила о произошедшем в полицию.

В Днепре женщина изрезала ножом бабушку

В Днепре женщина изрезала ножом бабушку Фото: "Днепр оперативный"

Потерпевшую госпитализировали в городскую больницу № 16. Ее жизни ничего не угрожает. На данный момент правоохранители устанавливают все детали инцидента.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине накрыли тайную плантацию конопли на миллионы гривен.

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