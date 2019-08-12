В городе Першотравенске Днепропетровской области 12 августа нашли мертвым 19-летнего парня, которого полиция искала более двух недель.

Павел Козлов пропал еще 28 июля. Его тело без признаков жизни нашли в канаве сточной воды местной шахты. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Под Днепром нашли мертвым 19-летнего парня

В день, когда его видели последний раз, парень ушел купаться на водохранилище вместе с друзьями. Больше Павел домой не вернулся.

Его поиском занимались полицейские, кинологи, спасатели и местные жители. Тело обнаружили, когда остановили сброс воды в шахте. Причину смерти юноши устанавливает полиция.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 10 августа в Днепре столкнулись машина скорой помощи и грузовик. В аварии пострадали пять человек. Столкновение произошло из-за водителя грузового автомобиля. Он не пропустил скорую, которая с включенной сиреной мчалась в больницу.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал