Прокурора Днепропетровской области поймали на крупной взятке
Сотрудника Днепропетровской местной прокуратуры поймали на взятке в размере семи тысяч долларов.
По предварительной информации, прокурор требовал и получил деньги от местной жительницы, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Как стало известно, подозреваемый обещал посодействовать в закрытии уголовного производства по факту хранения наркотических веществ, где фигурировала женщина.
В пресс-службе отметили, в случае отказа прокурор угрожал направить в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы.
На данный момент продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
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