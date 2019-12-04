Проехал перекресток на "красный": в Днепре произошло серьезное ДТП с пострадавшими

В среду, 4 декабря, на перекрестке улиц Генерала Пушкина и Запорожского шоссе столкнулись Suzuki и Chevrolet. В аварии пострадали мужчина и ребенок.
ДТП произошло около 9:00, сообщает Информатор. По предварительной информации от полиции, водитель Chevrolet проехал перекресток на "красный", чем и спровоцировал аварию.
В Днепре произошло серьезное ДТП с пострадавшими
Информатор
Пострадавшего ребенка госпитализировали в областную детскую больницу в стабильном состоянии. Мужчину "скорая" забрала в городскую больницу №16 с предварительным диагнозом — перелом ноги.
На месте аварии образовалась пробка. Правоохранители начали выяснять детали случившегося.
ДТП с пострадавшими в Днепре
Информатор
ДТП с пострадавшими в Днепре
Информатор
ДТП с пострадавшими в Днепре
Информатор
ДТП с пострадавшими в Днепре
Информатор
ДТП с пострадавшими в Днепре
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре из-за обрыва провода встали троллейбусы. В районе ул. Березинской произошел обрыв контактного провода.
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