Проехал перекресток на "красный": в Днепре произошло серьезное ДТП с пострадавшими

В среду, 4 декабря, на перекрестке улиц Генерала Пушкина и Запорожского шоссе столкнулись Suzuki и Chevrolet. В аварии пострадали мужчина и ребенок.

ДТП произошло около 9:00, сообщает Информатор. По предварительной информации от полиции, водитель Chevrolet проехал перекресток на "красный", чем и спровоцировал аварию.

В Днепре произошло серьезное ДТП с пострадавшими Информатор

Пострадавшего ребенка госпитализировали в областную детскую больницу в стабильном состоянии. Мужчину "скорая" забрала в городскую больницу №16 с предварительным диагнозом — перелом ноги.

На месте аварии образовалась пробка. Правоохранители начали выяснять детали случившегося.

ДТП с пострадавшими в Днепре Информатор

ДТП с пострадавшими в Днепре Информатор

ДТП с пострадавшими в Днепре Информатор

ДТП с пострадавшими в Днепре Информатор

ДТП с пострадавшими в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре из-за обрыва провода встали троллейбусы. В районе ул. Березинской произошел обрыв контактного провода.

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