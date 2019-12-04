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4 декабря • обновлено в 12:54
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Карина Бондаренко

Проехал перекресток на "красный": в Днепре произошло серьезное ДТП с пострадавшими

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В среду, 4 декабря, на перекрестке улиц Генерала Пушкина и Запорожского шоссе столкнулись Suzuki и Chevrolet. В аварии пострадали мужчина и ребенок.

ДТП произошло около 9:00, сообщает Информатор. По предварительной информации от полиции, водитель Chevrolet проехал перекресток на "красный", чем и спровоцировал аварию.

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В Днепре произошло серьезное ДТП с пострадавшими

В Днепре произошло серьезное ДТП с пострадавшими

Информатор

Пострадавшего ребенка госпитализировали в областную детскую больницу в стабильном состоянии. Мужчину "скорая" забрала в городскую больницу №16 с предварительным диагнозом — перелом ноги.

На месте аварии образовалась пробка. Правоохранители начали выяснять детали случившегося.

ДТП с пострадавшими в Днепре

ДТП с пострадавшими в Днепре

Информатор

ДТП с пострадавшими в Днепре

ДТП с пострадавшими в Днепре

Информатор

ДТП с пострадавшими в Днепре

ДТП с пострадавшими в Днепре

Информатор

ДТП с пострадавшими в Днепре

ДТП с пострадавшими в Днепре

Информатор

ДТП с пострадавшими в Днепре

ДТП с пострадавшими в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре из-за обрыва провода встали троллейбусы. В районе ул. Березинской произошел обрыв контактного провода.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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