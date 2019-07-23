Присвоила соцвыплаты на детей: жительницу Каменского судят за мошенничество

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Каменского (Днепропетровская область), которая незаконным путем получила 400 тыс. гривень социальных выплат.

Обвиняемая получала деньги в течение двух лет, передает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Жительница Каменского присваивала соцвыплаты на детей Сегодня

Правоохранители установили, что в 2014 году женщина стала опекуном пятерых детей своих родственников, мать которых лишили родительских прав, и начала получать соцпомощь.

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Однако после того, как в 2017 году детей возвратили на воспитание родной матери, женщина ввела в заблуждение госслужащих и продолжила получать выплаты.

Таким образом, в течение двух лет она незаконно получила почти 400 тыс. гривень.

Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Желтых Водах Днепропетровской области сотрудники интерната присвоили деньги, которые были предназначены для детей.

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