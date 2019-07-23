Присвоила соцвыплаты на детей: жительницу Каменского судят за мошенничество

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Каменского (Днепропетровская область), которая незаконным путем получила 400 тыс. гривень социальных выплат.
Обвиняемая получала деньги в течение двух лет, передает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
Жительница Каменского присваивала соцвыплаты на детей
Сегодня
Правоохранители установили, что в 2014 году женщина стала опекуном пятерых детей своих родственников, мать которых лишили родительских прав, и начала получать соцпомощь.
Однако после того, как в 2017 году детей возвратили на воспитание родной матери, женщина ввела в заблуждение госслужащих и продолжила получать выплаты.
Таким образом, в течение двух лет она незаконно получила почти 400 тыс. гривень.
Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Желтых Водах Днепропетровской области сотрудники интерната присвоили деньги, которые были предназначены для детей.
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