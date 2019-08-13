Пришлось вырезать: под Днепром произошло ЧП с ребенком. Видео

В Кривом Роге 6-летний мальчик застрял головой в оконной решетке на первом этаже жилого дома.

Инцидент произошел 13-го августа около 14:18. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Днепре ребенок застрял в оконной решетке bigmir.net

На место происшествия вызвали спасателей и "скорую помощь". Мальчика освобождали с помощью гидравлического инструмента, после чего передали медикам. Состояние потерпевшего удовлетворительное.

Помощь ребенку оказывали 7 спасателей с использованием 1 единицы пожарно-спасательной техники.

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