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30 ноября • обновлено в 10:38
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Пришлось стрелять: в Днепре наехали на копа во время спецоперации. Фото

3.1т
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29 ноября, около 20:30, прохожие услышали 5 выстрелов. Госпитализирован полицейский.

Подробнее об этом сообщил Информатор.

О стрельбе сообщили очевидцы

О стрельбе сообщили очевидцы

dp.informator.ua

По предварительной информации, на месте работали сотрудники уголовного розыска. Спецоперация пошла не по плану и злоумышленник наехал на полицейского, которого госпитализировала скорая помощь.

Стрельба на Вернадского

Стрельба на Вернадского

dp.informator.ua

На месте происшествия работали полиция и скорая помощь

На месте происшествия работали полиция и скорая помощь

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О ситуации в полицию сообщили очевидцы

О ситуации в полицию сообщили очевидцы

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На одном из авто, на лобовом стекле, видны следы от выстрелов. Детали происшествия пока неизвестны.

Стреляли в лобовое стекло

Стреляли в лобовое стекло

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Злоумышленник "протаранил" авто

Злоумышленник "протаранил" авто

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Виновника задержали

Виновника задержали

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Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что СБУ задержала в Днепре опасного преступника.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
ДТП полиция стрельба новости
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