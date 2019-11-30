Пришлось стрелять: в Днепре наехали на копа во время спецоперации. Фото

29 ноября, около 20:30, прохожие услышали 5 выстрелов. Госпитализирован полицейский.
Подробнее об этом сообщил Информатор.
О стрельбе сообщили очевидцы
dp.informator.ua
По предварительной информации, на месте работали сотрудники уголовного розыска. Спецоперация пошла не по плану и злоумышленник наехал на полицейского, которого госпитализировала скорая помощь.
Стрельба на Вернадского
dp.informator.ua
На месте происшествия работали полиция и скорая помощь
dp.informator.ua
О ситуации в полицию сообщили очевидцы
dp.informator.ua
На одном из авто, на лобовом стекле, видны следы от выстрелов. Детали происшествия пока неизвестны.
Стреляли в лобовое стекло
dp.informator.ua
Злоумышленник "протаранил" авто
dp.informator.ua
Виновника задержали
dp.informator.ua
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что СБУ задержала в Днепре опасного преступника.
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