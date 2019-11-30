Пришлось стрелять: в Днепре наехали на копа во время спецоперации. Фото

29 ноября, около 20:30, прохожие услышали 5 выстрелов. Госпитализирован полицейский.

Подробнее об этом сообщил Информатор.

О стрельбе сообщили очевидцы dp.informator.ua

По предварительной информации, на месте работали сотрудники уголовного розыска. Спецоперация пошла не по плану и злоумышленник наехал на полицейского, которого госпитализировала скорая помощь.

Стрельба на Вернадского dp.informator.ua

На месте происшествия работали полиция и скорая помощь dp.informator.ua

Новости Сын СБУшника времен Януковича протаранил 10 авто в Днепре

О ситуации в полицию сообщили очевидцы dp.informator.ua

На одном из авто, на лобовом стекле, видны следы от выстрелов. Детали происшествия пока неизвестны.

Стреляли в лобовое стекло dp.informator.ua

Злоумышленник "протаранил" авто dp.informator.ua

Виновника задержали dp.informator.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что СБУ задержала в Днепре опасного преступника.

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