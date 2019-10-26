Пришлось стрелять: под Днепром полиция задержала двух дебоширов

В Новомосковске Днепропетровской области полицейские задержали двух мужчин, которые не выполняли требований правоохранителей и устроили драку.

Более того, они попытались выхватить табельное оружие, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В Новомосковске задержали двух дебоширов (иллюстрация) radiotrek.rv.ua

Сообщается, что около 3:00 26 октября в полицию поступило сообщение, что группа пьяных мужчин у магазина ногами бьют по банкомату.

В ходе отработке территории правоохранители остановили автомобиль, в котором находилась компания из пяти мужчин.

Согласно сообщению, во время проверки документов, они оказали сопротивление, а один из участников события попытался выхватить табельное огнестрельное оружие.

В свою очередь один из полицейских совершил выстрел в воздух.

Двух участников происшествия, 25-летнего жителя Новомосковска и 20-летнего жителя района, удалось задержать на месте.

В настоящее время правоохранители устанавливают еще троих мужчин, которым удалось скрыться.

По данному факту открыто производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Также за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения на водителя составлен административный протокол.

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