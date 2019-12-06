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6 декабря • обновлено в 10:49
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/ Происшествия

Пришла домой вся в крови: в Кривом Роге мужчина жестоко изнасиловал ребенка

2.3т
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В Кривом Роге Днепропетровской области 5 декабря 40-летний мужчина жестоко надругался над 12-летней девочкой.

Горожанин хитростью заманил ребенка к себе домой, а затем изнасиловал, в том числе орально. Об этом сообщает "Первый городской".

В Кривом Роге мужчина жестоко изнасиловал ребенка

В Кривом Роге мужчина жестоко изнасиловал ребенка

Первый городской

Новости
В Кривом Роге пьяный мужчина приставал к маленькой дочери

Изнасилование произошло вечером в частном доме. После случившегося ребенку удалось самостоятельно добраться домой. Девочка не хотела признаваться в произошедшем родителям, однако те заметили на ее белье следы крови. Мама потерпевшей сразу же вызвала полицию. Ребенка увезли на осмотр в больницу.

Правоохранителям удалось оперативно разыскать и задержать насильника. Им оказался многодетный местный житель. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В Кривом Роге мужчина жестоко изнасиловал ребенка

В Кривом Роге мужчина жестоко изнасиловал ребенка

Первый городской

В Кривом Роге мужчина жестоко изнасиловал ребенка

В Кривом Роге мужчина жестоко изнасиловал ребенка

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве педофил изнасиловал 10-летнюю девочку. Произошло это в заброшенном здании. Мужчина познакомился с ребенком через соцсети.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
насилие сексуальное насилие педофилы
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это в Кривом Роге такие дома-халупки? Пипец
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это уже как обязательный элемент ежедневной сводки происшествий...
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