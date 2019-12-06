Пришла домой вся в крови: в Кривом Роге мужчина жестоко изнасиловал ребенка

В Кривом Роге Днепропетровской области 5 декабря 40-летний мужчина жестоко надругался над 12-летней девочкой.

Горожанин хитростью заманил ребенка к себе домой, а затем изнасиловал, в том числе орально. Об этом сообщает "Первый городской".

В Кривом Роге мужчина жестоко изнасиловал ребенка Первый городской

Новости В Кривом Роге пьяный мужчина приставал к маленькой дочери

Изнасилование произошло вечером в частном доме. После случившегося ребенку удалось самостоятельно добраться домой. Девочка не хотела признаваться в произошедшем родителям, однако те заметили на ее белье следы крови. Мама потерпевшей сразу же вызвала полицию. Ребенка увезли на осмотр в больницу.

Правоохранителям удалось оперативно разыскать и задержать насильника. Им оказался многодетный местный житель. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В Кривом Роге мужчина жестоко изнасиловал ребенка Первый городской

В Кривом Роге мужчина жестоко изнасиловал ребенка Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве педофил изнасиловал 10-летнюю девочку. Произошло это в заброшенном здании. Мужчина познакомился с ребенком через соцсети.

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