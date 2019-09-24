Принес вещи в лес: под Днепром при странных обстоятельствах пропал мужчина

В Каменском Днепропетровской области 23 сентября местные жители обнаружили технику и обувь неизвестного мужчины, которые были оставлены странным образом.

Вещи нашли около канала и отнесли их в дежурную часть полиции. Об этом OBOZREVATEL стало известно из сообщения в группе "Типичный Днепродзержинск" в Facebook.

Как видно на фото, на земле неизвестный оставил ноутбук, телефон, колонку, зарядные устройства, флягу, кроссовки и другие вещи.

В Каменском нашли вещи неизвестного мужчины "Типичный Днепродзержинск" в Facebook

"Абсолютно непонятно, зачем человек принес в лес такое количество техники и куда он пропал, оставив даже обувь и наручные часы", - написали в группе.

Как сообщила старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко, владельца техники установили и нашли. По информации OBOZREVATEL, мужчина психически болен и находится на лечении.

"Те, кто говорят, что видели его полуголым в разных районах города в неадекватном состояни - не врут, это он. Что с ним произошло или происходит - непонятно. Нужно помочь и узнать, в чем причина. Если конечно он жив..", - сообщили знакомые пропавшего.

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что ночью 23 сентября в Днепре на съезде с Кайдакского моста автомобиль Chevrolet Evanda на скорости 200 км/ч врезался в фонарный столб. Машину разорвало на части.

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