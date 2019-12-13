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13 декабря • обновлено в 14:37
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/ Происшествия

Прихватило сердце: в Днепре водитель скончался за рулем автомобиля

1.5т
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В городе Подгородном Днепропетровской области утром 13 декабря поездка для местного жителя закончилась трагически.

Мужчина скоропостижно умер за рулем собственного автомобиля. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре водитель скончался за рулем автомобиля

В Днепре водитель скончался за рулем автомобиля

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Известно, что 67-летний мужчина около 8:00 направлялся домой после ночной смены. В пути его самочувствие резко ухудшилось. Он остановился прямо посреди проезжей части, чем привлек внимание прохожих. Когда те подошли поближе, чтобы разобраться в ситуации, то поняли, что водителю стало плохо. На помощь горожанину вызвали "скорую", однако он скончался до приезда врачей.

Как позже выяснилось, водитель авто подрабатывал охранником в одной из школ Подгородного. Пенсионер имел проблемы с сердцем. По мнению медиков, слабое здоровье могло стать причиной смерти. Что произошло на самом деле – станет известно по результатам судмедэкспертизы.

Детали случившегося выясняли правоохранители.

В Днепре водитель скончался за рулем автомобиля

В Днепре водитель скончался за рулем автомобиля

Информатор

В Днепре водитель скончался за рулем автомобиля

В Днепре водитель скончался за рулем автомобиля

Информатор

В Днепре водитель скончался за рулем автомобиля

В Днепре водитель скончался за рулем автомобиля

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре таксист жестоко расправился с девушкой. Водитель службы такси "656" в Днепре выбросил пассажирку из машины, а затем избил ее ногами.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
смерть мужчина авто
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