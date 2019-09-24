Приехало пять скорых: в Днепре произошло страшное ДТП с автобусом

Утром 24 сентября в Днепре на Звездном бульваре столкнулись маршрутка №146 с пассажирами и грузовик КрАЗ.

По предварительной информации, в аварии пострадали 11 человек. На место происшествия приехало пять машин скорой помощи, сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

Пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницы города.

По словам очевидцев, грузовик проехал на красный сигнал светофора. Известно, что маршрутка № 146 двигалась к "Дафи" со стороны проспекта Богдана Хмельницкого, а КрАЗ поворачивал с Запорожского шоссе на Звездный бульвар. Авария произошла около 8 утра.

ДТП с маршруткой возле ТРЦ "Дафи" в Днепре Telegram-канал "Х**вый Днепр".

Как видно на фото, от сильного удара в автобусе погнулись сидения и вырвало верхний поручень. На месте ДТП работает полиция и медики.

34 канал

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Ранее OBOZREVATEL писал, что ночью 23 сентября в Днепре на съезде с Кайдакского моста автомобиль Chevrolet Evanda на скорости 200 км/ч врезался в фонарный столб. Водитель погиб на месте.

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