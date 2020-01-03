Главная Новости
3 января • обновлено в 12:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

София Ковнир

В Днепре масштабный пожар уничтожил целый дом: огненные фото и видео

531
Читать материал на украинском

В Днепре 2 января на улице Чаплинская загорелся частный дом.

Так, пожар охватил двухэтажный жилой дом, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
Огонь заблокировал выход: под Днепром спасатели вынесли из пожара четверых человек

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Информатор

В результате были уничтожены крыша, перекрытия, бытовая техника и домашние вещи на общей площади 200 кв. метров.

Пожар локализировали в 19:55 и ликвидировали в 20:10.

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Информатор

В пресс-службе отметили, что погибших и пострадавших нет.

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Информатор

Но в соцсети распространилась информация о том, что жители сгоревшего дома остались на улице и срочно нуждаются в помощи.

В первую очередь, семье нужны обувь и одежда, так как есть дети 10-12 лет, а также пожилая женщина.

Скриншот

Скриншот

Новости
Откинуло в дерево: в Кривом Роге в жутком ДТП пострадал ребенок. Фото
Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Информатор

Кроме этого, нужна денежная помощь: 5168 7551 0544 8654 Буцкая Марина Петровна.

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Информатор

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре задержали мужчину, который "заминировал" два вокзала.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги