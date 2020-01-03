В Днепре масштабный пожар уничтожил целый дом: огненные фото и видео

В Днепре 2 января на улице Чаплинская загорелся частный дом.

Так, пожар охватил двухэтажный жилой дом, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пожар в Днепре Информатор

В результате были уничтожены крыша, перекрытия, бытовая техника и домашние вещи на общей площади 200 кв. метров.

Пожар локализировали в 19:55 и ликвидировали в 20:10.

Пожар в Днепре Информатор

В пресс-службе отметили, что погибших и пострадавших нет.

Пожар в Днепре Информатор

Но в соцсети распространилась информация о том, что жители сгоревшего дома остались на улице и срочно нуждаются в помощи.

В первую очередь, семье нужны обувь и одежда, так как есть дети 10-12 лет, а также пожилая женщина.

Скриншот

Пожар в Днепре Информатор

Кроме этого, нужна денежная помощь: 5168 7551 0544 8654 Буцкая Марина Петровна.

Пожар в Днепре Информатор

Пожар в Днепре Информатор

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