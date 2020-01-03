В Днепре масштабный пожар уничтожил целый дом: огненные фото и видео

В Днепре 2 января на улице Чаплинская загорелся частный дом.
Так, пожар охватил двухэтажный жилой дом, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Пожар в Днепре
Информатор
В результате были уничтожены крыша, перекрытия, бытовая техника и домашние вещи на общей площади 200 кв. метров.
Пожар локализировали в 19:55 и ликвидировали в 20:10.
Пожар в Днепре
Информатор
В пресс-службе отметили, что погибших и пострадавших нет.
Пожар в Днепре
Информатор
Но в соцсети распространилась информация о том, что жители сгоревшего дома остались на улице и срочно нуждаются в помощи.
В первую очередь, семье нужны обувь и одежда, так как есть дети 10-12 лет, а также пожилая женщина.
Скриншот
Пожар в Днепре
Информатор
Кроме этого, нужна денежная помощь: 5168 7551 0544 8654 Буцкая Марина Петровна.
Пожар в Днепре
Информатор
Пожар в Днепре
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре задержали мужчину, который "заминировал" два вокзала.
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