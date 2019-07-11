Пожар в шахте под Днепром: стало известно состояние пострадавших

На Днепропетровщине уже сутки горит шахта имени Сташкова. Сейчас проводят все меры, чтобы ликвидировать задымление.

По состоянию на 11:00 11 июля, из шестерых пострадавших — двое вышли на работу, а трое планируют приступить к ней в свои смены, сообщили в ДТЭК "Павлоградуголь".

Задымление на шахте Спутник

Как отметили, один пострадавший, который жаловался на першение в горле из-за дыма, находится в Терновской горбольнице. Ожогов у него нет.

Все эти дни предприятие не будет работать по добыче и проходке. В шахте находятся только представители ВГСО и сотрудники, которые задействованы в ликвидационных работах.

Руководством компании и предприятия принимаются все необходимые меры для оперативной стабилизации ситуации на шахте.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине из шахты эвакуировали людей.

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