В Днепре произошел масштабный пожар: фото и видео огненного "ада"

В Днепре в районе жилого массива Игрень сгорело поле. Спасатели тушили стерню вечером 3 июля более трех часов. Огонь уничтожил около трех гектаров.
На месте происшествия работало сразу несколько бригад спасателей, так как очагов возгорания было несколько, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Что стало причиной возгорания – неизвестно.
В Днепре горело поле
Информатор
Пожар тушили более 3-х часов
Информатор
Информатор
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе, возле сел Широкино и Бердянское, вспыхнул масштабный пожар, который угрожал позициям украинских военных. Местные власти не исключают возможность диверсии.
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