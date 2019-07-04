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В Днепре произошел масштабный пожар: фото и видео огненного "ада"

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В Днепре в районе жилого массива Игрень сгорело поле. Спасатели тушили стерню вечером 3 июля более трех часов. Огонь уничтожил около трех гектаров.

На месте происшествия работало сразу несколько бригад спасателей, так как очагов возгорания было несколько, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Что стало причиной возгорания – неизвестно.

В Днепре горело поле

В Днепре горело поле

Информатор

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Пожар тушили более 3-х часов

Информатор

В Днепре произошел масштабный пожар: фото и видео огненного "ада"

Информатор

В Днепре произошел масштабный пожар: фото и видео огненного "ада"

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе, возле сел Широкино и Бердянское, вспыхнул масштабный пожар, который угрожал позициям украинских военных. Местные власти не исключают возможность диверсии.

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Место
УкраинаДнепр
Тег
пожар
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