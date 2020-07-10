Появились подробности смертельного ДТП в Днепре с грузовиком

В Днепре в ночь на 10 июля на улице Полтавское шоссе произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen и Ford.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Volkswagen Crafter", осуществляя объезд автомобиля "MAN 14.285LE", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Ford Focus". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля "Ford Focus" погибли. По словам пресс-службы полиции, также погиб водитель данного автомобиля. Пассажир "Volkswagen Crafter" был травмирован и направлен в больницу.

Смертельное ДТП в Днепре с грузовиком. Фото пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области

Кроме того, правоохранители задержали 26-летнего водителя "Volkswagen Crafter" по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

10 июля ему будет вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.

Отметим, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Смертельное ДТП в Днепре с грузовиком. Фото пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области

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