Главная Новости
16 марта • обновлено в 11:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Появились подробности по бойцам ВСУ, попавшим под обстрел террористов

1.9т
Читать материал на украинском

В зоне ООС 15 марта пострадали двое воинов ВСУ из Днепропетровщины.

Одного из них в срочном порядке эвакуировали военным вертолетом в Харьков. "Тяжелого" бойца оперировали всю ночь, однако сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщила на своей странице в Facebook советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Второй раненый защитник находится в мобильном госпитале. Его состояние стабильное.

В зоне ООС пострадали бойцы из Днепропетровщины

В зоне ООС пострадали бойцы из Днепропетровщины

Прямий

"По информации пресс-центра Операции объединенных сил, сегодня ранения получили двое военнослужащих. Да, это наши земляки! Одного уже эвакуировали военным вертолетом в Харьков, состояние тяжелое, но уже в сознании, всю ночь военные врачи оперировали и спасали жизнь. Еще одно наше Солнышко находится в мобильном госпитале, эвакуация не требуется, в сознании", – рассказала Губа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харькове умер 23-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины Богдан Петренко, которого прооперировали после тяжелого ранения в голову. 4 марта он был доставлен в Военно-медицинский клинический центр Северного региона.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Тег
ООС

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги