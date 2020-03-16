В зоне ООС 15 марта пострадали двое воинов ВСУ из Днепропетровщины.

Одного из них в срочном порядке эвакуировали военным вертолетом в Харьков. "Тяжелого" бойца оперировали всю ночь, однако сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщила на своей странице в Facebook советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Второй раненый защитник находится в мобильном госпитале. Его состояние стабильное.

В зоне ООС пострадали бойцы из Днепропетровщины Прямий

"По информации пресс-центра Операции объединенных сил, сегодня ранения получили двое военнослужащих. Да, это наши земляки! Одного уже эвакуировали военным вертолетом в Харьков, состояние тяжелое, но уже в сознании, всю ночь военные врачи оперировали и спасали жизнь. Еще одно наше Солнышко находится в мобильном госпитале, эвакуация не требуется, в сознании", – рассказала Губа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харькове умер 23-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины Богдан Петренко, которого прооперировали после тяжелого ранения в голову. 4 марта он был доставлен в Военно-медицинский клинический центр Северного региона.

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