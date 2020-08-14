Появились подробности о раненом на Донбассе бойце ОС: медики спасают его жизнь

В Днепре в больнице имени Мечникова врачи борются за жизнь тяжелораненого 37-летнего бойца Вооруженных сил Украины из Николаева.

Автомобиль, в котором находились старший солдат Александр и его напарник, взрывом противотанковой мины разнесло на куски. Второй военный погиб на месте, сообщил на своей странице в Facebook главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Пострадавшего Александра в крайне тяжелом состоянии авиацией доставили в Днепр. У бойца открытая черепно-мозговая травма, его тело прошито десятками осколков, один из которых задел глаз.

"Множество осколков в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке, в конечностях. Переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица, правой руки", - рассказал о состоянии солдата Рыженко.

Раненого бойца сразу же прооперировали. Потерпевшего стабилизировали, врачи-офтальмологи смогли спасти его правый глаз. Впереди мужчину ждет продолжительное лечение. Медики больницы Мечникова верят в то, что солдат выживет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что медики Днепра спасают раненого бойца ОС, автомобиль которого 13 августа подорвался на мине.