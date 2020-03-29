В воскресенье, 29 марта, в Днепропетровской области за умышленное убийство сотрудника полиции задержан житель Никополя.

Тело оперуполномоченного Никопольского отдела полиции с огнестрельными ранениями было обнаружено в автомобиле Toyota Land Cruiser. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Указанный автомобиль 29 марта около 1 часа ночи остановили сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. За рулем автомобиля находился 56-летний житель Никополя, а рядом - его 35-летний сын.

Появились детали убийства копа под Днепром Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Во время проверки документов и автомобиля в багажнике был обнаружен полиэтиленовый мешок с телом.

Предварительно установлено, что у задержанного возник конфликт с сотрудником полиции, в результате чего он совершил несколько выстрелов в его сторону. В результате огнестрельного ранения полицейский скончался на месте. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Появились детали убийства копа под Днепром Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине жестоко убили 24-летнего полицейского. Его тело нашли в багажнике автомобиля, который остановили полицейские.

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