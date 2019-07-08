ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Происшествия

Поворот не туда: под Днепром мотоциклист угодил под колеса "ВАЗа". Фото

645Читать материал на украинском

8-го июля в Кривом Роге на Днепровском шоссе произошло ДТП.

Автомобиль "ВАЗ", который двигался со стороны автовокзала и собирался поворачивать напротив остановки, столкнулся с мотоциклом. Об этом сообщает "0564".

Новости
Стало известно о серьезном ДТП с украинской певицей: фото

Полиция на месте ДТП

Полиция на месте ДТП

Информатор

Водитель двухколесного не успел остановиться, чтобы пропустить автомобиль. В результате аварии он получил незначительные ушибы и ссадины. Пострадавшего не госпитализировали.

ДТП в Кривом Роге

ДТП в Кривом Роге

0564.ua

Пострадал мотоциклист

Пострадал мотоциклист

0564.ua

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ДТП с полицейским погибла семья.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
УкраинаДнепр
Теги
ДнепрДТПаварияполиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel