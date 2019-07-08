Поворот не туда: под Днепром мотоциклист угодил под колеса "ВАЗа". Фото

8-го июля в Кривом Роге на Днепровском шоссе произошло ДТП.
Автомобиль "ВАЗ", который двигался со стороны автовокзала и собирался поворачивать напротив остановки, столкнулся с мотоциклом. Об этом сообщает "0564".
Полиция на месте ДТП
Информатор
Водитель двухколесного не успел остановиться, чтобы пропустить автомобиль. В результате аварии он получил незначительные ушибы и ссадины. Пострадавшего не госпитализировали.
ДТП в Кривом Роге
0564.ua
Пострадал мотоциклист
0564.ua
На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ДТП с полицейским погибла семья.
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