Повернул через две полосы: в Днепре произошло жесткое ДТП на Слобожанском проспекте. Видео

Во вторник, 26 февраля, в Днепре на Слобожанском проспекте произошло серьезное ДТП с участием ВАЗ и Ford.
Водитель ВАЗ решил развернуться в неположенном месте со второй полосы и в него на большой скорости влетел Ford, сообщает Днепр оперативный (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В результате аварии обе машины получили серьезные повреждения. В происшествии пострадала женщина, которая находилась в салоне ВАЗ. На проспекте образовалась пробка.
ДТП в Днепре
Днепр оперативный
ДТП в Днепре
Днепр оперативный
ДТП в Днепре
Днепр оперативный
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре Lexus влетел в ювелирный магазин, чтобы избежать столкновения с Peugeot.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!