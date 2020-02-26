Повернул через две полосы: в Днепре произошло жесткое ДТП на Слобожанском проспекте. Видео

Во вторник, 26 февраля, в Днепре на Слобожанском проспекте произошло серьезное ДТП с участием ВАЗ и Ford.

Водитель ВАЗ решил развернуться в неположенном месте со второй полосы и в него на большой скорости влетел Ford, сообщает Днепр оперативный (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В результате аварии обе машины получили серьезные повреждения. В происшествии пострадала женщина, которая находилась в салоне ВАЗ. На проспекте образовалась пробка.

ДТП в Днепре Днепр оперативный

ДТП в Днепре Днепр оперативный

ДТП в Днепре Днепр оперативный

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре Lexus влетел в ювелирный магазин, чтобы избежать столкновения с Peugeot.

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