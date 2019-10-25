"Повалила и начала грызть": под Днепром собака напала на 2-летнего ребенка

В Кривом Роге Днепропетровской области 24 октября бродячая собака набросилась на 2-летнего ребенка.

Инцидент произошел в Терновском районе города около 9:00. Об этом сообщает информационный ресурс "Весь Кривой Рог".

В Кривом Роге собака напала на ребенка Весь Кривой Рог

По словам очевидицы, нападение случилось неподалеку от остановки "Огонек". Большая собака темно-пепельного окраса внезапно повалила ребенка на землю и начала грызть.

Потерпевшего вовремя спасли от зубов хищника прохожие, однако собака по-прежнему представляет опасность для других горожан.

Под Днепром собака напала на 2-летнего ребенка Весь Кривой Рог

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разыскивают горе-мать, которая сбежала от врачей с побитым ребенком. По предварительной информации, женщина сама его избила. Полиция продолжает поиски женщины.

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