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11 ноября • обновлено в 15:28
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Повалил на землю и бил кулаками: в Днепре мужчины устроили публичную драку. Фото и видео

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В Днепре 10 ноября двое мужчин прилюдно устроили кулачные бои посреди Европейской площади.

Впоследствии одного из дебоширов увезла скорая. Об этом стало известно в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре мужчины устроили публичную драку

В Днепре мужчины устроили публичную драку

Скриншот

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Как стало известно, инцидент случился вечером воскресенья на центральной площади города. Словесная перепалка между двумя мужчинами быстро переросла в драку. До этого они находились в компании еще нескольких молодых людей, однако затем предпочли выяснять отношения наедине.

В Днепре мужчины устроили публичную драку

В Днепре мужчины устроили публичную драку

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

В конфликт немедленно вмешались патрульные. Один из его участников успел получить серьезные травмы, его госпитализировали в больницу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в маршрутке поиздевались над пассажиркой с инвалидностью. Девушку вытолкали к выходу, где она из-за отсутствия опоры чуть не перевернулась с коляски на пол. В салоне автобуса отсутствовали места для инвалидов – их заменили обыкновенными сиденьями.

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Место
Украина Днепр
Теги
Драка скандалы Конфликт
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