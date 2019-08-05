Поваленные деревья и затопленные подвалы: как Днепропетровщина пережила бурю

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и коммунальных служб устраняют последствия непогоды в Днепропетровской области 4 августа.

Спасатели области в течение воскресенья получили множество сообщений о поваленных деревьях и других проблемах, передает пресс-служба Главного управления ГосЧС в Днепропетровской области.

Спасатели устраняют последствия бури Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В частности, сообщения об упавших деревьях поступали из Соборного района, Амур-Нижнеднепровского района (дерево упало на проезжую часть), пр. Б. Хмельницкого (дерево рухнуло на гараж и автомобиль), ул. Шмидта (в разных местах деревья упали на проезжую часть и гараж) в Днепре, ул. Балашовской в Павлограде (15-метровый тополь упал на автомобиль), где также пришлось убирать поваленную электроопору с проезжей части, ул. Исполкомовской в Синельниково и Солонянского района, где пришлось очищать проезжую часть.

Кроме того, в 12:45 в Павлограде на территории предприятия "Научно-производственное объединение" Павлоградский химический завод" произошло подтопление подвального помещения и прилегающей территории на площади около 200 кв. м.

Спасатели с помощью мотопомпы откачали порядка 60 куб. м воды и к 15:55 ликвидировали проблему.

Спасатели устраняют последствия бури Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Спасатели устраняют последствия бури Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Спасатели устраняют последствия бури Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Спасатели устраняют последствия бури Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Также в 13:35 в службу спасения поступило сообщение, что возле поселка Широкое в результате непогоды застряли 4 легковых автомобиля.

Для помощи водителям привлекли пожарно-спасательный автомобиль АЦ-40 и с помощью буксировочного троса вытащили машины из грязи на проезжую часть дороги.

О пострадавших не сообщается.

Спасатели устраняют последствия бури Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Спасатели устраняют последствия бури Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Спасатели устраняют последствия бури Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Спасатели устраняют последствия бури Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Спасатели устраняют последствия бури Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

ГосЧС напоминает, что в период штормового предупреждения необходимо внимательно следить за своим местонахождением, поскольку деревья, столбы, билборды и малые архитектурные формы в случае сильных порывов ветра могут нанести вред жизни, здоровью и материальным ценностям.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 августа, на Одессу обрушился мощный шторм, в результате которого в городе затопило улицы.

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