"Потр*хаться с тобой хочу": в Днепре извращенец по телефону предлагает секс детям. Запись разговора

В Днепре 27-летний извращенец по телефону предлагает секс детям. Тревогу забили родители пострадавших в социальных сетях.

По словам матери одного из мальчиков, мужчина несколько раз звонил ему, однажды - в три часа ночи. Об этом Оксана Букач рассказала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Женщине удалось записать телефонный звонок неизвестного.

Артур Бойко Соцсети

"Я беру трубку, а там некто томным голосом предлагает секс! Моему несовершеннолетнему сыну! Я в полном шоке говорю: "чувак, ты звонишь моему несовершеннолетнему сыну". На что это чудище начинает предлагать то же самое и мне. Я положила трубку и сразу начала искать по этому номеру все что могу в интернете", – написала мама.

Артур Бойко Соцсети

Букач удалось выяснить, что мужчину зовут Артур Бойко, он живет в городе Днепр, работает на стройке и СТО. Она также нашла его профиль в запрещенной в Украине социальной сети. Сами мама с ребенком проживают в Одессе.

Согласно информации на сайте Телефонный справочник, мужчина опасен. Там на него оставили массу жалоб.

"Вы понимаете, насколько этот человек опасен? Он как неугомонный звонит и предлагает секс. Я специально прикрепила запись нашего с ним общения. Он позвонил мне в начале в четыре утра, помолчал в трубку, понял, что это женский голос, а не мужской. Потом он набрал меня в шесть утра, и я смогла записать все это", – отметила Букач.

Скриншот Телефонный справочник

Скриншот Телефонный справочник

В комментариях под публикацией мамы мальчика отмечают, что тоже сталкивались со звонками извращенца.

Женщина подчеркнула, что написала заявление в полицию на мужчину. Однако там "не заметила особого рвения".

"Следователь даже половину информации, которую мы нашли, не записал. Ему это показалось ненужным. Выписку они мне не дали, так как не увидели в моем заявлении повода. Присудили ему номер 1493 и отправили следователю по делам несовершеннолетних. Во всяком случае, они так сказали. На просьбу дать мне какое то подтверждение, ответили, что не положено", – добавила мама.

Запись разговора с извращенцем:

Страница Артура Бойко Соцсети

Страница Артура Бойко Соцсети

Артур Бойко Соцсети

Артур Бойко Соцсети

Артур Бойко Соцсети

Артур Бойко Соцсети

Артур Бойко Соцсети

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Одессе на девушку напал навязчивый эксгибиционист. Жертва мужчины без комплексов отделалась легким шоком, а вот самому аморалу досталось от прохожих.

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