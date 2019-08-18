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Потребовалось 4 года: выяснился показательный нюанс о месте, где погиб Скрябин

2.2т Читать материал на украинском

В 2015 году 2 февраля около 8:20 вблизи села Лозоватка под Кривым Рогом Днепропетровской области в ДТП насмерть разбился украинский певец Андрей Кузьменко.

Спустя 4 года после гибели знаменитого певца, на месте трагического ДТП капитально отремонтировали дорогу, сообщает 0564 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Место ДТП

Место ДТП

Андрей Кузьменко мог бы отметить свой 51-й День рождения, однако его жизнь оборвалась 2 февраля 2015 года в ДТП под Кривым Рогом.

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Только спустя 4 года после трагической гибели Скрябина, на месте, где произошло смертельное ДТП, была отремонтирована дорога.

Ранее, здесь просто проводили "ямочный ремонт", а в этом году небольшой участок дороги отремонтировали капитально.

Но, это только напротив памятного знака и на опасном повороте, далее дорога идет опять вся в "латках".

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Участок отремонтированной дороги

Участок отремонтированной дороги

Участок отремонтированной дороги

Участок отремонтированной дороги

Участок отремонтированной дороги

Участок отремонтированной дороги

Участок отремонтированной дороги

Участок отремонтированной дороги

Участок отремонтированной дороги

Участок отремонтированной дороги

Как сообщал OBOZREVATEL незадолго до смерти лидер группы "Скрябін" Андрей Кузьменко выпустил песню "Кінець фільму", которая стала пророческой.

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП ремонт и строительство дорог ямы на дорогах
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