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3 декабря • обновлено в 14:12
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Потерялся во времени: в Днепре студент принял наркотики в общежитии и вызвал полицию

1.8т
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Во вторник, 3 декабря, студент одного из ВУЗов Днепра принял наркотики в общежитии, а затем позвонил в полицию. На линию "102" 17-летний парень сообщил, что "потерялся во времени" и попросил помочь вызвать медиков.

Происшествие случилось в одном из общежитий на Набережной Победы. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

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Студент лежал на кровати и жаловался на самочувствие. Врачи оказали ему медицинскую помощь и госпитализировали.

В Днепре студент принял наркотики в общежитии и вызвал полицию

В Днепре студент принял наркотики в общежитии и вызвал полицию

Facebook Патрульной полиции Днепропетровской области

Полицейские выяснили, что парень употреблял наркотики вместе со своим другом. Тот рассказал, что они купили запрещенное вещество у знакомого, который тоже живет в общежитии. Он подтвердил, что продал им наркотики и показал свою марихуану патрульным.

Парень употреблял наркотики вместе с другом

Парень употреблял наркотики вместе с другом

Facebook Патрульной полиции Днепропетровской области

У пострадавшего было очень высокое давление

У пострадавшего было очень высокое давление

Facebook Патрульной полиции Днепропетровской области

Студенты покупали наркотики в общежитии

Студенты покупали наркотики в общежитии

Facebook Патрульной полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 5 ноября в студенческом общежитии №2 Днепровского национального университета имени Олеся Гончара студент выстрелил несовершеннолетней девушке из травматического пистолета в голову.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
наркотики
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