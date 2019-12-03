Потерялся во времени: в Днепре студент принял наркотики в общежитии и вызвал полицию

Во вторник, 3 декабря, студент одного из ВУЗов Днепра принял наркотики в общежитии, а затем позвонил в полицию. На линию "102" 17-летний парень сообщил, что "потерялся во времени" и попросил помочь вызвать медиков.

Происшествие случилось в одном из общежитий на Набережной Победы. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

Студент лежал на кровати и жаловался на самочувствие. Врачи оказали ему медицинскую помощь и госпитализировали.

В Днепре студент принял наркотики в общежитии и вызвал полицию Facebook Патрульной полиции Днепропетровской области

Полицейские выяснили, что парень употреблял наркотики вместе со своим другом. Тот рассказал, что они купили запрещенное вещество у знакомого, который тоже живет в общежитии. Он подтвердил, что продал им наркотики и показал свою марихуану патрульным.

Парень употреблял наркотики вместе с другом Facebook Патрульной полиции Днепропетровской области

У пострадавшего было очень высокое давление Facebook Патрульной полиции Днепропетровской области

Студенты покупали наркотики в общежитии Facebook Патрульной полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 5 ноября в студенческом общежитии №2 Днепровского национального университета имени Олеся Гончара студент выстрелил несовершеннолетней девушке из травматического пистолета в голову.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!