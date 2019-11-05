Потерял управление: в Днепре произошло серьезное ДТП с маршруткой

Во вторник, 5 ноября, на улице Овражной в Днепре произошло дороржно-транспортное происшествие с участием маршрутки и легкового автомобиля.

В результате аварии пострадали 7 человек, передает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

В Днепре легковой автомобиль врезался в маршрутку Информатор

Отмечается, что около 10:00 маршрутное такси №157 двигалась вверх по улице. В это время навстречу ехал Volkswagen, водитель которого не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу и врезалась в маршрутку.

На месте происшествия образовалась пробка.

По информации патрульной полиции, в результате аварии с травмами разной степени тяжести госпитализированы 6 человек. Также пострадала водитель легкового авто.

На месте ДТП работает патруль полиции и следователь, которые устанавливают обстоятельства аварии.

В Днепре легковой автомобиль врезался в маршрутку Информатор

В Днепре легковой автомобиль врезался в маршрутку Информатор

В Днепре легковой автомобиль врезался в маршрутку Информатор

В Днепре легковой автомобиль врезался в маршрутку Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 4 ноября на проспекте Богдана Хмельницкого автомобиль Mazda на полной скорости влетел в столб. По словам очевидца, за рулем автомобиля находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

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