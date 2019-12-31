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31 декабря • обновлено в 15:45
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Алина Рашевская

Потерял сознание и не дышал: в Днепре произошло кровавое ДТП. Фото

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В Днепре 31 декабря на улице Калиновой автомобиль Opel сбил мужчину.

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре произошло кровавое ДТП

В Днепре произошло кровавое ДТП

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ДТП случилось около полуночи. Водитель легковушки двигался в сторону улицы Янтарной. На проезжую часть неожиданно выбежал мужчина. Автомобилист не успел затормозить и совершил наезд на пешехода.

В Днепре произошло кровавое ДТП

В Днепре произошло кровавое ДТП

Информатор

В Днепре произошло кровавое ДТП

В Днепре произошло кровавое ДТП

Информатор

Удар был такой силы, что пешеход потерял сознание и перестал дышать. Водитель и очевидцы оказали ему первую медицинскую помощь, после чего мужчина пришел в себя. Пострадавшего госпитализировали с серьезной травмой ноги. На проезжей части остались следы крови.

В деталях случившегося разбирались правоохранители.

В Днепре произошло кровавое ДТП

В Днепре произошло кровавое ДТП

Информатор

В Днепре произошло кровавое ДТП

В Днепре произошло кровавое ДТП

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге случилось жуткое происшествие с мужчиной. Так, между двумя соседями произошел конфликт, и одному из них отрезали палец.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария
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