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3 октября • обновлено в 11:13
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Посылают всех: в Днепре группа школьниц "кошмарит" весь двор

1.9т Читать материал на украинском

В Днепре школьницы бросали бутылки с многоэтажного дома и чуть не убили мужчину.

По словам соседей, хулиганки постоянно "кошмарят" весь двор и не реагируют на замечания. Об этом написала Татьяна Подберезная на своей странице в Facebook.

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Как рассказала женщина, вчера, 2 октября, 7-классницы бросали стеклянные бутылки с 16-го этажа, когда мимо проходил человек. Одна из них приземлилась в 10 сантиметрах от головы мужчины. Девочкам неоднократно делали замечания жильцы соседних домов, на что они смеялись и не реагировали.

В Днепре школьницы чуть не убили мужчину

В Днепре школьницы чуть не убили мужчину

Cardiff News

"Одна из них живёт в нашем доме, учится в 7 классе... Её день начинается с того, что она якобы идёт в школу, потом её видят среди подружек в соседних дворах с сигаретами в зубах. Девочки общаются исключительно отборным матом. Посылают всех, кто делает им замечания. Бабушка вышеуказанной, защищая свою внучку, сказала: она что, одна курит?", - пишет женщина.

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Facebook Татьяны Подберезной

В комментариях к публикации соседям девочек порекомендовали обратиться в полицию.

"Летом, в августе, тоже чуть не стала жертвой таких "игрищ" молодежи.. от меня до разбитой бутылки было метров 30, а до мужчины, сзади идущего, метр. Было не весело. Мне кажется, если известны баловницы, нужно вылавливать и оформлять, пока ни в кого не попали",

"Сообщить в полицию, в школу - поставят на учёт",

"Звонить в милицию, у нас тоже была такая ситуация. Приехал участковый и они немного притихли, эти дети не управляемые, грубят, матеряться, ужас！", - пишут пользователи Facebook.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что суд вынес приговор педофилу с Днепропетровщины. Житель Никополя совратил 3-летнюю девочку. Мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление.

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Место
Украина Днепр
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинцы новой формации) СУГС
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Виня Ксения
Виня Ксения
Захаров Дмитрий, за своими выродками следи.
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