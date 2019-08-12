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Пострадали женщина с младенцем: фото жуткого ДТП в Днепре

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Женщина и младенец пострадали в результате ДТП, которое произошло на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Шинной в Днепре.

Столкновение произошло около 9:30 понедельника, 12 августа, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На перекрестке Запорожского шоссе и улицы Шинной произошло ДТП

На перекрестке Запорожского шоссе и улицы Шинной произошло ДТП

Информатор

По словам патрульных полицейских, автомобиль Daewoo разворачивался с крайней полосы на Запорожском шоссе на улицу Шинную, в то время, как Range Rover ехал со стороны кольца на Подстанции.

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Оба водителя утверждают, что двигались на разрешающий сигнал светофора.

В частности, по словам водителя Daewoo, для его ряда горела зеленая стрелка, а водительница из Range Rover утверждает, что ей горел зеленый свет.

Daewoo и Range Rover столкнулись на перекрестке

Daewoo и Range Rover столкнулись на перекрестке

Информатор

Оба водителя заявляют, что ехали на зеленый сигнал светофора

Оба водителя заявляют, что ехали на зеленый сигнал светофора

Информатор

В причинах ДТП разбираются полицейские

В причинах ДТП разбираются полицейские

Информатор

При столкновении удар пришелся на пассажирское сиденье, где находились женщина с месячным ребенком. Пассажирка авто получила ссадины на плече от осколков разбитого окна. У ребенка травм поначалу не диагностировали, однако ее забрали в больницу для детального обследования.

Удар пришелся на пассажирское сиденье

Удар пришелся на пассажирское сиденье

Информатор

Пострадавшие госпитализированы

Пострадавшие госпитализированы

Информатор

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На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая установит все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вечером 10 августа около 19:00 в Днепре столкнулись машина скорой помощи и грузовик. В аварии пострадали пять человек.

По информации полиции, ДТП произошло из-за того, что водитель грузового авто не пропустил медиков, ехавших с включенной сиреной.

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП полиция транспорт
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