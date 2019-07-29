Пошел ко дну: под Каменским произошло страшное ЧП с ребенком

Под Каменским Днепропетровской области на пляже "Афины" произошел несчастный случай.

Мальчик нырял в плавательной маске и захлебнулся. Вода затекла под маску и ребенок начал тонуть, сообщает "Событие".

Как рассказал работник пляжа Даниил Попович, получив по рации сообщение о том, что утонул ребенок, его 15 минут искали под водой и нашли на глубине 1,7 метра.

Тонущий ребенок Телеканал 24

Реанимировать мальчика взялись медики, по счастливой случайности оказавшиеся в числе отдыхающих.

По предварительной информации, это Игорь Владимирович Голуб, хирург горбольницы скорой помощи, и его супруга Наталья — кардиолог этого же медучреждения. Они до последнего боролись за жизнь ребенка, пока тот не начал дышать.

После приезда скорой реанимационные мероприятия продолжились уже в машине. После 40 минут нахождения на искусственной вентиляции легких, дыхание мальчика было восстановлено. Его госпитализировали.

Отдыхающие спасли ребенка Событие

Отдыхающие спасли ребенка Событие

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