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20 ноября • обновлено в 11:50
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В Днепре 23-летнему бойцу ВСУ сделали уникальную операцию на глазах

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В Днепре прооперировали 23-летнего бойца Вооруженных сил Украины.

Защитник получил ранение глаза в зоне ООС, сообщает "Суспільне Дніпро".

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В Днепре спасли 23-летнего бойца ВСУ

В Днепре спасли 23-летнего бойца ВСУ

Так, молодой парень находился на наблюдательном пункте в районе Мариуполя. Он получил ранение от нового оружия боевиков – зеленого лазера.

Как сообщил Валерий Сердюк, главврач Днепропетровской областной клинической офтальмологической больницы, это оружие может полностью повредить сетчатку глаза.

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Врачи прооперировали бойца и спасли его зрение.

Отметим, что в офтальмологической больнице это уже четвертый боец, который потерпел поражение глаза зеленым лазером.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепр военным вертолетом эвакуировали раненого бойца Вооруженных сил Украины.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
Вооруженные силы Украины боец АТО ООС
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