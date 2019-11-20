В Днепре 23-летнему бойцу ВСУ сделали уникальную операцию на глазах

В Днепре прооперировали 23-летнего бойца Вооруженных сил Украины.
Защитник получил ранение глаза в зоне ООС, сообщает "Суспільне Дніпро".
В Днепре спасли 23-летнего бойца ВСУ
Так, молодой парень находился на наблюдательном пункте в районе Мариуполя. Он получил ранение от нового оружия боевиков – зеленого лазера.
Как сообщил Валерий Сердюк, главврач Днепропетровской областной клинической офтальмологической больницы, это оружие может полностью повредить сетчатку глаза.
Врачи прооперировали бойца и спасли его зрение.
Отметим, что в офтальмологической больнице это уже четвертый боец, который потерпел поражение глаза зеленым лазером.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепр военным вертолетом эвакуировали раненого бойца Вооруженных сил Украины.
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