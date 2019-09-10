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10 сентября • обновлено в 22:54
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Попал в голову и грудь: под Днепром соседи устроили кровавую стрельбу

1.1т Читать материал на украинском

В Покрове Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который 8 сентября стрелял в соседа.

Жизнь потерпевшего на данный момент под угрозой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Под Днепром мужчина стрелял в соседа

Под Днепром мужчина стрелял в соседа

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Правоохранители выяснили, что причиной конфликта между мужчинами стал пес одного из них, который забежал во двор другому соседу. В ответ он взял спортивный револьвер, перелез через забор и совершил несколько выстрелов в упор в хозяина собаки. Последний получил ранения головы и грудной клетки.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас его состояние тяжелое, врачи борются за его жизнь.

9 сентября следователи объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.15 ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Под Днепром мужчина стрелял в соседа

Под Днепром мужчина стрелял в соседа

ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мужчина забил до смерти коллегу. 26-летний житель Никополя до смерти избил своего товарища прямо на остановке общественного транспорта. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Место
Украина Днепр
Теги
стрельба мужчина Национальная полиция Украины
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
АТОшники недоумки резвятся.
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