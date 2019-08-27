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Получил взрывное ранение: в Днепр вертолетом доставили бойца ВСУ

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В понедельник, 26 августа, в Днепр военным вертолетом эвакуировали раненого в зоне ООС бойца.

Военнослужащий получил минно-взрывное ранение во время очередного вражеского обстрела. Об этом сообщила советница главы Днепропетровской областной администрации Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

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"Состояние стабильное, в сознании. Многочисленные осколки врезались в тело. Защитника направили в военный госпиталь. Желаю защитнику скорейшего выздоровления и крепкого здоровья", - написала Губа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге нашли тело ветерана АТО без головы. Тело мертвого мужчины с отрезанной головой обнаружили на железнодорожных путях в Кривом Роге. По предварительной информации, железная дорога принадлежит предприятию "АрселорМиттал".

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Место
Украина Днепр
Теги
ООС боец АТО получил травму
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