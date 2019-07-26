Полиция проводит обыск в окружной комиссии в Кривом Роге

Полиция проводит обыск в помещении окружной избирательной комиссии №37, которое расположено в Кривом Роге.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Полиция проводит обыски в ОИК №37 Обозреватель

"26 июля работники полиции в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины получили постановление Центрально-Городского суда г. Кривой Рог о временном доступе к компьютерной технике окружной избирательной комиссии №37", - сказано в нем.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, выборы в Верховную Раду на данном округе выиграл самовыдвиженец Дмитрий Шпенов, который опередил своего соперника Игоря Фартушного из политической партии "Слуга народа" на 1208 голосов.

Также в СМИ появилась информация, что Фартушный намерен через суд добиваться пересмотра результаов голосования.

На своей странице Facebook Фартушный заявляет о нарушениях со стороны окружной избирательной комиссии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Филатов в открытом обращении к Зеленскому призвал провести досрочные выборы в органы местного самоуправления.

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