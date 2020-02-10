Полиция просит помощи: на Днепропетровщине разыскивают пропавшего мужчину. Фото

На Днепропетровщине полиция объявила в розыск 28-летнего Виталия Довнера из города Каменское.

17 января мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор о его местоположении ничего не известно, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Известно, что мужчина проживает в Каменском на улице Звенигородской. Дома он не появлялся около месяца.

Приметы: на вид около 30 лет, рост 180 см., худощавого телосложения, волосы темные, короткие.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Виталия, полиция просит сообщить на линию "102" или по телефонам: (097) 774-07-04, (096)586-94-41.

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