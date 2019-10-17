Полиция нашла арсенал оружия у жителя Кривого Рога

Полиция изъяла оружие и боеприпасы у жителя Кривого Рога Днепропетровской области, подозреваемого в краже.

Предметы были обнаружены во время обыска в доме 56-летнего мужчины 15 октября, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Полиция нашла арсенал оружия и боеприпасов у жителя Кривого Рога Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"Как выяснилось, ранее судимый житель г. Кривой Рог хранил дома 4 пистолета, 2 револьвера, ружье, 300 пуль и 250 патронов, капсюли, порох, элементы и детали оружия", – сказано в сообщении.

Отмечается, что обыск проходил в рамках расследования кражи с проникновением в жилище.

Изъятые предметы направлены на исследование, полиция устанавливает происхождение оружия и боеприпасов.

Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Полиция нашла арсенал оружия и боеприпасов у жителя Кривого Рога Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Полиция нашла арсенал оружия и боеприпасов у жителя Кривого Рога Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Полиция нашла арсенал оружия и боеприпасов у жителя Кривого Рога Пресс-служба полиции Днепропетровской области

В полиции напоминают, что в течение октября на территории области проводится месячник добровольной сдачи оружия. Граждане, которые незаконно хранят оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, имеют возможность избежать уголовной ответственности, если в течение месячника добровольно сдадут их в полицию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области полицейские задержали подозреваемого в торговле наркотиками и изъяли у него метамфетамин. Общая стоимость найденных веществ – более 220 тыс. гривень.

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