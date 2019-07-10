Полиция намерена добиться ареста парней, убивших мужчину ради видео в Днепре

Правоохранители просят апелляционный суд арестовать двух молодых парней, подозреваемых в убийстве 48-летнего мужчины ради видео в Днепре.

Полиция совместно с прокуратурой обжаловали решение суда первой инстанции об избрании подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Подозреваемые в убийстве мужчины ради видео Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"Во время слушания дела суд принял решение отпустить двух подозреваемых в убийстве мужчины под домашний арест. Было принято решение подать апелляцию об изменении меры пресечения на содержание под стражей", – сказано в сообщении.

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Следствие по факту убийства человека двумя мужчинами 23-х и 26-ти лет завершено, уголовное дело направлено в суд.

Расследование велось по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд отправил под домашний арест подозреваемых в убийстве мужчины ради видео в Днепре.

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