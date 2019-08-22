Полиция "накрыла" подпольный игорный зал в Никополе: изъяли десятки автоматов

Полиция обнаружила подпольный зал с игровыми автоматами в Никополе Днепропетровской области.

Заведение обнаружили во время обыска в нежилом помещении магазина на проспекте Электрометаллургов, передает пресс-служба областной полиции.

В Никополе полиция обнаружила подпольное игорное заведение Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"Во время следственных мероприятий в пристроенном кафетерии полицейские обнаружили незаконный игорное заведение.

Правоохранители изъяли игровые автоматы, компьютерную технику и черновые записи", – сказано в сообщении.

Обыск проводился 21 августа и был санкционированным судьей Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области.

Среди изъятого – 67 игровых автоматов.

В настоящее время правоохранители документируют деятельность заведения и устанавливают всех причастных к организации и ведению игорного бизнеса.

По факту незаконного занятия игорным бизнесом открыто производство по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что будучи еще кандидатом в президенты Владимир Зеленский рассказал, что готов создать в Украине аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

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