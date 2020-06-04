Полиция Днепропетровщины разыскивает серийного мошенника. Фото

Полиция объявила в розыск 29-летнего Романа Колесника из Каменского.

Мужчину подозревают в мошенничестве. Его жертвами не единожды становились люди преклонного возраста, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Известно, что каменчанин может находиться на территории Винницкой области.

Полиция Днепропетровщины разыскивает серийного мошенника Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Романа, полиция просит сообщить на линию "102" или по телефонам: 102, (096)586-94-41, 098-543-07-08.

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