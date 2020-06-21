Полиция Днепра задержала мужчину с большим арсеналом оружия. Фото и видео

В Днепре полиция задержала мужчину, который хранил у себя дома арсенал огнестрельного оружия.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, 19 июня сотрудники уголовного розыска совместно со следователями Днепровского отдела полиции провели санкционированный обыск. Правоохранителями был обнаружен 48-летний днепрянин, который хранил оружие у себя дома.

В результате обыска, полицейские обнаружили и изъяли тубус от "РПГ-26", нарезной карабин с оптическим прицелом калибра 5,6 мм, гладкоствольное двуствольное ружье калибром 12 мм, оптический прицел, 6 шомполов, 3 приклада, 20 пистолетных магазинов, 3 пистолетных ствола калибром 9 мм, обрезанный ствол калибром 12 мм, пневматическое ружье калибром 4,5 мм, гладкоствольное двуствольное ружье с признаками замены ее составных частей, пластиковую коробку с дробью и 129 патронов различного калибра.

Днепрянин хранил оружие у себя дома Национальная полиция Днепропетровской области

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Оперативники установят каналы поступления оружия Национальная полиция Днепропетровской области

В ходе следственных и розыскных мероприятий оперативники установят каналы поступления оружия, с какой целью днепрянин его хранил и установят причастность мужчины к совершению других преступлений.

Согласно санкции статьи мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Изъятое оружие направлено на проведение экспертиз.

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