Полиция Днепра поймала дорожного нарушителя с партией наркотиков. Фото

30 мая на проспекте Калнышевского полиция Днепра остановила водителя Hyundai за нарушение правил дорожного движения. В процессе общения патрульные заметили признаки наркотического опьянения.

Как сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области, водитель авто отказался пройти медосмотр, после чего на него был составлен протокол по статье 130 КоАП – управление в состоянии опьянения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

У нарушителя ПДД в Днепре обнаружили наркотики в авто antikor

В салоне Hyundai находилась пассажирка. Женщина заметно нервничала, поэтому стражи порядка решили провести поверхностную проверку транспортного средства. В результате, полицейские обнаружили два слип-пакета с неизвестными веществами, похожими на наркотические, а также много пустых слип-пакетиков и весы. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Индустриального отделения полиции.

В авто обнаружили вещества, похожие на наркотические Патрульная полиция Днепропетровской области

Пассажирка авто вела себя подозрительно Патрульная полиция Днепропетровской области

Подробности будет выяснять следственно-оперативная группа Патрульная полиция Днепропетровской области

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