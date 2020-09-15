Полицейские задержали братьев, совершивших двойное убийство в Никополе

В городе Никополь Днепропетровской области полицейские задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин, которое произошло 14 сентября.

Ими оказались двое братьев – местные жители 26-ти и 33-х лет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Известно, что в ходе конфликта нападавшие также получили травмы. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью в травмпункт.

Для задержания подозреваемых по Днепропетровской области была проведена полицейская спецоперация. Во время осмотра места преступления, обыска автомобилей и помещений полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, в частности стреляные гильзы, патроны, балаклавы и молотки.

Сейчас двое мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит уголовная ответственность по п. 1 ч. 2 в. 115 Криминального кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Никополь Днепропетровской области 14 сентября произошло двойное убийство. В связи с этим в регионе была введена полицейская спецоперация.

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