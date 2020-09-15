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Полицейские задержали братьев, совершивших двойное убийство в Никополе

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Происшествия
2,7 т.
Полицейские задержали братьев, совершивших двойное убийство в Никополе

В городе Никополь Днепропетровской области полицейские задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин, которое произошло 14 сентября.

Ими оказались двое братьев – местные жители 26-ти и 33-х лет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Известно, что в ходе конфликта нападавшие также получили травмы. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью в травмпункт.

В Никополе полиция задержала двух братьев.
Их подозревают в двойном убийстве .

Для задержания подозреваемых по Днепропетровской области была проведена полицейская спецоперация. Во время осмотра места преступления, обыска автомобилей и помещений полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, в частности стреляные гильзы, патроны, балаклавы и молотки.

Сейчас двое мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит уголовная ответственность по п. 1 ч. 2 в. 115 Криминального кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

По Днепропетровской области была проведена полицейская спецоперация.
Полицейские изъяли ряд вещественных доказательств.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Никополь Днепропетровской области 14 сентября произошло двойное убийство. В связи с этим в регионе была введена полицейская спецоперация.

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